9 farklı galibiyet, TOFAŞ'a yetmedi

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası çeyrek finalinde 84-72 kaybettiği maçın rövanşında TOFAŞ, İspanya'nın Bilbao Basket takımını konuk etti.



TOFAŞ Salonu'nda oynanan maçı ev sahibi 102-93 kazandı.



İlk maçı 84-72 kaybeden Türk temsilcisi, galibiyete rağmen organizasyona veda etti



Salon: TOFAŞ

Hakemler: Boris Krejic (Slovenya), Dariusz Zapolski (Polonya), Zdenko Tomasovic (Slovakya)



TOFAŞ: Reed 21, Perez 18, Yiğitcan Saybir 10, Trifunovic 13, Demircan Demir, Tolga Geçim 6, Berk Demir 3, Gauzin 2, Pasecniks 9, Obrien 6, Bankston 14



Bilbao Basket: Frey 8, Abdur-Rahkman 24, Cazalon 10, Dominguez 3, De Ridder 12, Jones 17, Pantzar 5, Rabaseda, Dragic 2, Hlinason 12, Sylla



1. Periyot: 30-25



Devre: 53-46



3. Periyot: 80-66



