9 farklı galibiyet, TOFAŞ'a yetmedi

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası çeyrek finalinde 84-72 kaybettiği maçın rövanşında TOFAŞ, İspanya'nın Bilbao Basket takımını 102-93 yenmesine rağmen organizasyona veda etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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9 farklı galibiyet, TOFAŞ'a yetmedi
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12 Mart 2025 23:56
Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası çeyrek finalinde 84-72 kaybettiği maçın rövanşında TOFAŞ, İspanya'nın Bilbao Basket takımını konuk etti.

TOFAŞ Salonu'nda oynanan maçı ev sahibi 102-93 kazandı.

İlk maçı 84-72 kaybeden Türk temsilcisi, galibiyete rağmen organizasyona veda etti

Salon: TOFAŞ
 Hakemler: Boris Krejic (Slovenya), Dariusz Zapolski (Polonya), Zdenko Tomasovic (Slovakya)

TOFAŞ: Reed 21, Perez 18, Yiğitcan Saybir 10, Trifunovic 13, Demircan Demir, Tolga Geçim 6, Berk Demir 3, Gauzin 2, Pasecniks 9, Obrien 6, Bankston 14

Bilbao Basket: Frey 8, Abdur-Rahkman 24, Cazalon 10, Dominguez 3, De Ridder 12, Jones 17, Pantzar 5, Rabaseda, Dragic 2, Hlinason 12, Sylla

1. Periyot: 30-25

Devre: 53-46

3. Periyot: 80-66


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