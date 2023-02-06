8. WT Başkanlık Kupası'nı 14 madalyayla tamamladık!

İstanbul'da düzenlenen 8. WT Başkanlık Kupası'nda Türk tekvandocular günü, 3'ü altın 14 madalya ile tamamladı.



Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, kupada 2024 Paris Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na puan veren büyükler kategorisi ile para tekvando müsabakaları yapıldı.



Türk sporcular, iki kategorinin toplamında 3 altın, 4 gümüş ve 7 bronz olmak üzere 14 madalya kazandı.



Büyükler kategorisinin ilk gününde erkeklerde 8 sıklette müsabakalar gerçekleştirildi. Türkiye, bu kategoride 4 gümüş ve 6 bronz madalya elde etti. 54 kiloda Görkem Polat, 58 kiloda Ömer Faruk Dayıoğlu, 68 kiloda Ferhat Can Kavurat ve 87 kiloda Sergen Curabaz gümüş madalya alırken, 54 kiloda Deniz Dağdelen, 58 kiloda Enes Kaplan, 74 kiloda Muhammed Emin Yıldız, 80 kiloda Hüseyin Kartal, 87 kiloda Enbiya Taha Biçer ve +87 kiloda Emre Kutalmış Ateşli üçüncülük kürsüsüne çıktı.



Para tekvando müsabakalarının ikinci gününde erkeklerde 5 sıklette müsabakalar yapılırken, Türk sporcular 3 altın ve 1 bronz madalya kazandı. K44 kategorisindeki müsabakalarda 63 kiloda Mahmut Bozteke, 70 kiloda Fatih Çelik ve +80 kiloda Mehmet Sami Saraç altın, aynı kiloda Sefer Tayyip Harputlu bronz madalya elde etti.





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