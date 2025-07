664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri 4 Temmuz'da başlayacak

- Ağa karşılaması yapılacak

- Başpehlivan güreşleri cumartesi başlayacak

- Bilet fiyatları

- Yusuf Can Zeybek altın kemerin sürekli sahibi olma peşinde

- Son döneme Antalya damgası

- Kırkpınar tarihi

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 4 Temmuz Cuma minik boy pehlivanların çayıra çıkmasıyla başlayacak.Sarayiçi'ndeki Kırkpınar Er Meydanı'nda düzenlenecek güreşlere 40'ı başpehlivan olmak üzere 826 pehlivan katılacak.Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde pehlivanlar; minik 1, minik 2, minik 3, teşvik, tozkoparan, ayak, deste küçük boy, deste orta boy, deste büyük boy, küçük orta küçük boy, küçük orta büyük boy, büyük orta, başaltı ve baş kategorilerinde mücadele verecek.4 Temmuz'da aynı zamanda güreşlerin kültürel seremonileri de gerçekleştirilecek.Ağalık ihalesini 34 milyon 571 bin 952 lira ile kazanan Güreş Ağası Ufuk Özünlü, Selimiye Meydanı'nda Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın tarafından karşılanacak, ardından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılacak.Pehlivanlar Mezarlığı'nda devam edecek törende, Adalı Halil ve Kara Emin'in kabirleri başında dua edilecek. Öğle vakti Edirne Eski Camisi'nde mevlit okutulacak.664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri resmi açılış programı ise saat 18.00'de Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilecek. 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Yusuf Can Zeybek tarafından göndere bayrak çekilmesi sonrası protokol konuşmaları yapılıp geçit töreni tertip edilecek.Başpehlivanlar, 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ilk turunu 5 Temmuz Cumartesi saat 13.00'ten itibaren gerçekleştirecek.Cumartesi günü aynı zamanda başpehlivanlık iki ve üçüncü tur güreşleri de yapılacak.Organizasyonun tamamlanacağı 6 Temmuz Pazar günü ise diğer boy güreşlerinin yanı sıra başpehlivanlık çeyrek final, yarı final ve final güreşleri, ağalık ihalesi ile kapanış töreni icra edilecek.664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin biletleri 800 ile 1500 lira arasında satışa sunuldu.Eleme ve ilk gün güreşlerinin ücretsiz izlenebileceği Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin bilet fiyatları, 5 Temmuz Cumartesi gününe denk gelen ikinci gün için birinci kademe 1000 lira, ikinci kademe 800 lira olarak belirlendi.Final güreşinin de yer aldığı 7 Temmuz Pazar günkü organizasyonu izlemek isteyenler, birinci kademe için 1500, ikinci kademe için 1000 lira ödeyecek.Kırkpınar'da üst üste üç kez başpehlivanlığı kazananların sürekli sahibi olduğu altın kemeri almaya en yakın aday Yusuf Can Zeybek.Son iki yılın şampiyonu Yusuf Can, bu yıl da başpehlivanlığı kazanması halinde altın kemerin sürekli sahibi olacak.Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne son yıllara Antalyalı başpehlivanlar damga vurdu.Organizasyonda 2014'te Samsunlu Fatih Atlı ve 2016'da Ordulu Recep Kara şampiyon olurken, 2009 ve 2010'da Serikli Mehmet Yeşil Yeşil, 2011, 2012 ve 2019'da Korkutelili Ali Gürbüz, 2013 ve 2017'de Elmalılı İsmail Balaban, 2015 ve 2018'de Kumlucalı Orhan Okulu, 2022'de Sinoplu olmasına rağmen Antalya'da yaşayan Mustafa Taş ile 2023 ve 2024'te Antalyalı Yusuf Can Zeybek altın kemeri kazandı.Tarihi kaynaklara göre Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başlangıcı, Rumeli'nin fethini gerçekleştiren akıncıların öncü kuvvetlerini oluşturan 40 namlı askerin, mola zamanlarında hem eğlenmek hem de kuvvetten düşmemek için bir anlamda idman saydıkları güreşe tutuşmalarına dayanıyor.Şu anda Yunanistan'ın topraklarında kalan Simavna'da (Samona) mola sırasında Ali ve Selim adındaki iki kardeş, saatlerce güreşmesine rağmen yenişemez. Israrla birbirlerini kündeye getirmek üzere yaptıkları mücadelede her ikisi de oldukları yerde canlarını verir.Akıncılar, iki kardeşi bir söğüt ağacının altına defnedip, vazifeleri gereği yollarına devam eder. Yıllar sonra akıncılar, arkadaşlarının mezarını ziyaret için gittiklerinde, iki pehlivanın mezarlarının bulunduğu yerde bir pınar görürler ve burası artık "Kırkpınar" olarak anılır.Edirne'yi fetheden 1. Murat'ın güreşçiler tekkesi kurması sonrası, dönemin başkenti olan bu şehirde her yıl güreş yapılması gelenek haline gelir.Osmanlı-Rus Savaşı, Balkan Savaşı ve 1. Dünya Savaşı sırasında kesintiye uğrayan organizasyon, geçmişte Kırkpınar ağaları tarafından düzenlenirken, 1946 yılından bu yana Edirne Belediyesinin organizasyonunda gerçekleştiriliyor.