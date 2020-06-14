4 Türk oyunculu Schalke, yine kazanamadı! Tam 13 maç...

Almanya Bundesliga'da 31. hafta karşılaşmasında Schalke 04, Bayer Leverkusen'i konuk etti.



Veltins Arena'da oynanan mücadele, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.



Ev sahibi ekibin golünü 51. dakikada penaltıdan Daniel Caligiuri atarken, Leverkusen'in golünü 81. dakikada Paulinho kaydetti.



Geçtiğimiz hafta Bayern Münih'e mağlup olan Leverkusen, yine kazanamadı ve 57 puanla 4. sırada yer aldı. Ligde üst üste oynadığı 13. maçından da galibiyet çıkaramayan Schalke 04 ise 39 puanla 9. sırada yer buldu.



Bayer Leverkusen, gelecek hafta Köln'ü konuk edecek. Schalke 04 ise Eintracht Frankfurt deplasmanına gidecek.



4 TÜRK BİRDEN SAHADA



Schalke 04'te oynayan 4 Türk futbolcudan Ozan Kabak, Ahmed Kutucu ve Can Bozdoğan, karşılaşmaya ilk 11'de başladılar. Levent Mercan ise 88. dakikada oyuna dahil oldu. Ozan Kabak, 90 dakika boyunca sahada kalırken, Can Bozdoğan 68, Ahmed Kutucu 73 dakika forma giydi.



