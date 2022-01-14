Galatasaray mali açıdan zor bir dönemden geçiyor. Yönetim oyunculara henüz Kasım ve Aralık ayının maaşlarını yatırmadı.



HaberTürk'te yer alan habere göre; Ocak ayının ortasına geldiğimiz şu günlerde futbolcular 2.5 aydır paralarını alamıyorlar. Bu durum bazı oyuncularda rahatsızlık yarattı. Sofiane Feghouli, M'Baye Diagne ve Yedlin'in de aralarında bulunduğu bazı oyuncular başkan Burak Elmas'a ödemelerde yaşanan gecikmeden duydukları sıkıntıları dile getirdiler.



BURAK ELMAS SÖZ VERDİ



Burak Elmas oyunculara bu ay sonuna kadar ödemelerin yapılacağının sözünü verdi. Kaynak arayışında olan Galatasaray yönetimi iki bankaya yaptığı kredi başvurusundan sonuç alamadı.



Sarı kırmızılı yönetim oyunculara verdiği sözü yerine getirmek için yoğun mesai harcıyor.



TERİM 2 AYDIR MAAŞ ALAMAMIŞ



Bu arada sözleşmesi karşılıklı feshedilen teknik direktör Fatih Terim'in de 2 aydır maaş almadığı öğrenildi.



