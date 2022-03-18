3 Bant'ta şampiyon Semih Saygıner

3 Bant Erkekler Türkiye Şampiyonası, Semih Saygıner'in şampiyonluğu ile sona erdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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3 Bant'ta şampiyon Semih Saygıner
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18 Mart 2022 20:42
3 Bant Bilardo Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda Semih Saygıner, birinci sırayı aldı.

Türkiye Bilardo Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, bugün sona eren 1. etap müsabakalarına 728 sporcunun katıldı.

Şampiyonada Sabır Çelik ikinciliği Gökhan Salman ile Burhan Genç de üçüncülük elde etti.

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