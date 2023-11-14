2. Karadeniz Sörf Festivali yapıldı

Şile Belediyesinin düzenlediği Karadeniz Sörf Festivali, Ayazma Plajı'nda gerçekleştirildi.



Düzenlenen etkinliğe milli takım sporcuları, dalga sörfü Türkiye şampiyonları ve Şile Spor Akademisi sörfçülerinin yanı sıra, her yaştan yerli ve yabancı 200'e yakın sörf tutkunu katıldı.



Etkinlikte yarışmalar; kısa tahta kadınlar, kısa tahta erkekler, Karadeniz herkese açık ile 18 yaş altı kız ve erkekler kategorilerinde gerçekleştirildi.



Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, etkinlik hakkında, "Yurt içinden ve yurt dışından katılan sporcular ile bu güzel etkinliği gerçekleştirdik. Ortam, hava ve deniz çok güzeldi. Önümüzdeki günlerde de Şile Belediyesi olarak bu tür etkinlikleri devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.



Dereceye giren ve yarışmalara katılım sağlayan sporculara hediye ile madalya takdim edilen festivale, ilçe halkı da yoğun ilgi gösterdi.





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