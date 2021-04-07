18 Yaş Altı Bölgesel Kros Ligi 2. Kademe yarışları, Sakarya'da düzenlendi

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen 18 Yaş Altı Bölgesel Kros Ligi 2. Kademe yarışları, Sakarya'da düzenlendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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18 Yaş Altı Bölgesel Kros Ligi 2. Kademe yarışları, Sakarya'da düzenlendi
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07 Nisan 2021 16:38
Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen 18 Yaş Altı Bölgesel Kros Ligi 2. Kademe yarışları, Sakarya'da gerçekleştirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde düzenlenen ve 7 şehirden 180 sporcunun katıldığı yarışlar, büyük heyecana sahne oldu.

Yarışların sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi.

Kros liginin yarı final etapları, 14 Nisan Çarşamba günü Aydın'da gerçekleştirilecek.



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