18 Yaş Altı Bölgesel Kros Ligi 2. Kademe yarışları, Sakarya'da düzenlendi

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen 18 Yaş Altı Bölgesel Kros Ligi 2. Kademe yarışları, Sakarya'da gerçekleştirildi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde düzenlenen ve 7 şehirden 180 sporcunun katıldığı yarışlar, büyük heyecana sahne oldu.
Yarışların sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi.
Kros liginin yarı final etapları, 14 Nisan Çarşamba günü Aydın'da gerçekleştirilecek.
Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde düzenlenen ve 7 şehirden 180 sporcunun katıldığı yarışlar, büyük heyecana sahne oldu.
Yarışların sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi.
Kros liginin yarı final etapları, 14 Nisan Çarşamba günü Aydın'da gerçekleştirilecek.