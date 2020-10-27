14'ü futbolcu 19 kişinin testi pozitif çıktı

2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Kahramanmaraşspor'da 19 pozitif vaka çıktı.

, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
14'ü futbolcu 19 kişinin testi pozitif çıktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Ekim 2020 20:28
2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Kahramanmaraşspor'da 19 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik heyetten 3 kişide, 2 kulüp personelimiz ve 14 futbolcumuzda koronavirüs test sonuçları pozitif çıkmıştır. 28 Ekim Çarşamba günü oynayacağımız Zonguldak Kömürspor maçı ve Gümüşhanespor maçlarımız ertelenmiştir." ifadesi kullanıldı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için