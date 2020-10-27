14'ü futbolcu 19 kişinin testi pozitif çıktı

2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Kahramanmaraşspor'da 19 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik heyetten 3 kişide, 2 kulüp personelimiz ve 14 futbolcumuzda koronavirüs test sonuçları pozitif çıkmıştır. 28 Ekim Çarşamba günü oynayacağımız Zonguldak Kömürspor maçı ve Gümüşhanespor maçlarımız ertelenmiştir." ifadesi kullanıldı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik heyetten 3 kişide, 2 kulüp personelimiz ve 14 futbolcumuzda koronavirüs test sonuçları pozitif çıkmıştır. 28 Ekim Çarşamba günü oynayacağımız Zonguldak Kömürspor maçı ve Gümüşhanespor maçlarımız ertelenmiştir." ifadesi kullanıldı.