12 Dev Adam, madalya hedefine adım adım!

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) yarı finale yükselen A Milli Erkek Takımı, özlenen başarılı günlerine dönüşünün mesajını güçlü bir şekilde verdi.

2001 Avrupa Şampiyonası ve 2010 Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya elde etmesinin ardından uzun bir süre başarıdan uzak kalan ay-yıldızlılar, EuroBasket 2025'te sergilediği performansla basketbol otoritelerinin büyük beğenisini kazandı.

Milli takım, organizasyonda Letonya'nın başkenti Riga'nın ev sahipliği yaptığı A Grubu'nda Letonya, Sırbistan, Çekya, Estonya ve Portekiz ile karşı karşıya geldi.

Grupta oynadığı tüm maçları kazanan Türkiye, lider olarak adını son 16 turuna yazdırdı. Bu aşamada B Grubu'nun 4'üncüsü İsveç'i 85-79 mağlup eden Türkiye, turnuvada 16 yıl sonra adını çeyrek finale yazdırdı.

Çeyrek finalde son Avrupa dördüncüsü Polonya'nın karşısına çıkan milli takım, sahadan 91-77 galip ayrılarak turnuvada 24 yıllık aranın ardından yarı finale yükseldi.

Milliler, 12 Eylül Cuma günü Yunanistan ile finale yükselebilmek için kozlarını paylaşacak.

GRUPTA OYNADIĞI 5 MAÇIN 4'ÜNDE NET GALİBİYET

A Milli Takım, A Grubu'nda oynadığı 5 müsabakanın 4'ünü rakiplerine büyük üstünlük kurarak kazandı.

İlk maçta ev sahibi Letonya'yı 93-73 yenen milliler, ikinci karşılaşmada Çekya'yı 92-78, üçüncü mücadelede Portekiz'i 95-54 ve dördüncü müsabakada Estonya'yı 84-64 mağlup etti.

Türkiye, grup liderinin belli olacağı 5. ve son maçında turnuvanın favorilerinden Sırbistan'ın karşısına çıktı. Milli takım, büyük bir çekişmeye sahne olan mücadeleyi 95-90 kazandı ve Sırbistan'a resmi maçlarda 15 yıl sonra üstünlük kurarak turnuvada madalyanın en güçlü adaylarından biri olduğunun mesajını verdi.

İSVEÇ KARŞISINDA ZORLANDI

Milliler, EuroBasket 2025'te en zorlandığı maçı, son 16 turunda İsveç karşısında yaşadı.

Karşılaşma öncesinde net favori olarak gösterilen ay-yıldızlı ekip, özellikle ilk yarıda İsveç'i savunmakta zorlandı.

Üçüncü periyottan itibaren savunmasını sertleştiren ve oyunun kontrolünü ele geçiren Türkiye, tecrübesiyle karşılaşmayı kazanarak çeyrek finale yükselmeyi başardı.

POLONYA GALİBİYETİNİ İKİNCİ ÇEYREKTEKİ PERFORMANS BELİRLEDİ

A Milli Basketbol Takımı'nın çeyrek finalde Polonya karşısında aldığı galibiyette, ikinci periyotta sergilediği performans önemli rol oynadı.

Karşılaşmanın birinci çeyreği başa baş geçerken, üçüncü periyotta Türkiye, son bölümde ise Polonya bir sayı fazla kaydetti.

Millilerin ikinci periyotta Polonya'ya kurduğu 14 sayılık üstünlük, galibiyette belirleyici faktör oldu.

TAKIMIN EN SKORERİ ALPEREN ŞENGÜN

Alperen Şengün, A Milli Takım'ın EuroBasket 2025'te oynadığı 7 mücadelede sayı, ribaunt ve asist ortalamalarında en iyi performansı gösteren oyuncusu olarak öne çıktı.

Turnuvadaki 7 maçın 6'sında en skorer oyuncu olmayı başaran milli basketbolcu, 21,6 sayı, 10,9 ribaunt ve 7,1 asist üretti.

23 yaşındaki pivot, EuroBasket'te son 30 yılda 150 sayı, 50 ribaunt, 50 asist ve üzeri istatistiklerine ulaşan ilk oyuncu ünvanını elde etti.

Ay-yıldızlı ekipte Alperen Şengün'ün ardından kaptan Cedi Osman maç başına 14,9 sayı kaydederken, Shane Larkin ise 11 sayı üretti.

ALPEREN, NBA'DEN SONRA EUROBASKET'E DE DAMGA VURDU

A Milli Takım'ın yıldız basketbolcusu Alperen Şengün, NBA'de sergilediği başarılı performansı 2025 Avrupa Şampiyonası'na da taşıdı.

Geçen sezon Houston Rockets formasıyla ortaya koyduğu başarılı grafik sonucunda all-star seçilen 23 yaşındaki oyuncu, EuroBasket 2025'e de damga vurdu.

Çeyrek finaldeki Polonya maçında 19 sayı, 12 ribaunt ve 10 asist üreten Alperen, Toni Kukoc (1995), Rareş Mandache (2017), Mateusz Ponitka (2022) ve Luka Doncic'in (2025) ardından EuroBasket'te "triple double" yapan 5. oyuncu ünvanını elde etti.

Ay-yıldızlı basketbolcu, ayrıca bu ünvanı kazanan en genç isim olmayı da başardı.

ERGİN ATAMAN, "MADALYA" İÇİN ÇOK MOTİVE

A Milli Takım'da başantrenör Ergin Ataman, milli takımlar düzeyindeki madalya özlemine EuroBasket 2025'te son vermeyi hedefliyor.

Kulüpler düzeyinde Avrupa'da 6 kupa kazanan Ataman, milli takımla da bir ilki başarmak istiyor.

Şampiyonanın başından bu yana "Madalya" hedefini her fırsatta dile getiren 59 yaşındaki başantrenör, maçlardaki motivasyonu, yönetimi ve rotasyonu iyi kullanmasıyla dikkati çekiyor.

İki yıldan bu yana EuroBasket 2025'e konsantre olduğunu belirten Ergin Ataman, turnuvanın kalan bölümünde madalya için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayarak şampiyonluk iddiasını ortaya koydu.

OYUNCULARIN ENERJİSİ ÜST DÜZEYDE

A Milli Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'nda özellikle savunmada sergilediği performans, yarı finale yükselmesinde önemli rol oynadı.

En fazla sayı kaydeden takımlar sıralamasında maç fazlasıyla zirvede yer alan Türkiye, bu başarısını savunmaya da taşımayı başardı.

Ay-yıldızlı ekipte tüm oyuncular, savunmada gösterdikleri enerjiyle şampiyonluğu ne kadar istediklerini her maçta ortaya koydu.

TÜRKİYE'NİN EUROBASKET'TE OYNADIĞI MAÇLAR VE EN SKORERLER

A Milli Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı müsabakalar ve en skorer oyuncular şöyle:

KarşılaşmaSkorEn skorer oyuncu

Letonya-Türkiye73-93Cedi Osman (20)

Türkiye-Çekya92-78Alperen Şengün (23)

Türkiye-Portekiz95-54Alperen Şengün (20)

Estonya-Türkiye64-84Alperen Şengün (21)

Türkiye-Sırbistan 95-90Alperen Şengün (28)

Türkiye-İsveç85-79Alperen Şengün (24)

Türkiye-Polonya91-77Alperen Şengün (19)