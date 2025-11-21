21 Kasım
12 Dev Adam, FIBA'nın "güç sıralamasında" 2. sırada!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA'nın "güç sıralamasında" 2. sırada yer aldı.

21 Kasım 2025
Haber: AA, Fotoğraf: AA
12 Dev Adam, FIBA'nın 'güç sıralamasında' 2. sırada!
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri için açıklanan "güç sıralamasında" ikinci sırada yer aldı.

FIBA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman'a övgüde bulunularak, "Koç Ergin Ataman, canavar gibi bir takım oluşturdu ve perşembe günü Bosna Hersek ile oynayacakları maçta İstanbul'daki dolu tribünlerin, kahramanlarını karşılamasını sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Listenin zirvesinde, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Türkiye'yi yenen Almanya bulunurken, Yunanistan üçüncü ve Sırbistan ise dördüncü sırada yer aldı.

