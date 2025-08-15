15 Ağustos
Galatasaray-Karagümrük
3-0
15 Ağustos
Serik Belediyespor-Ümraniye
1-0
15 Ağustos
Liverpool-Bournemouth
4-2
15 Ağustos
Girona-Rayo Vallecano
1-3
15 Ağustos
Villarreal-Real Oviedo
2-0
15 Ağustos
Rennes-Marsilya
1-0
15 Ağustos
Telstar-PEC Zwolle
0-2
15 Ağustos
OH Leuven-Genk
1-2
15 Ağustos
AVS Futebol SAD-Casa Pia AC
0-2
15 Ağustos
FC Nordsjaelland-Kopenhag
1-3
15 Ağustos
Stroemsgodset-Bodo/Glimt
0-5

12 Dev Adam, Almanya'ya mağlup

A Milli Erkek Basketbol Takımı, THY DBB Süper Kupa turnuvasında Almanya'ya 73-71 mağlup oldu.

calendar 15 Ağustos 2025 21:06 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2025 22:02
Haber: Sporx.com ve DHA, Fotoğraf: AA
12 Dev Adam, Almanya'ya mağlup
FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa'daki ilk maçında Almanya'ya 73-71 mağlup oldu.

Ay-yıldızlılar müsabakaya Shane Larkin, Kenan Sipahi, Cedi Osman, Ercan Osmani ve Alperen Şengün beşiyle başladı. Milliler karşılaşmanın ilk yarısını 35-28 önde tamamlandı. Mücadeleyi ise 73-71 Almanya kazandı. A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Alperen Şengün 25 sayı - 9 ribaund - 4 asist ile, Cedi Osman ise 15 sayı – 3 ribaundla oynadı. Almanya'da Dennis Schröder 22 sayı kaydetti.

Milliler turnuvanın üçüncülük maçında Çekya-Sırbistan maçının kaybedeni ile 16 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da karşılaşacak.


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
2 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
13 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
14 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
15 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
