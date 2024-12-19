10 gollü maçta tur atlayan taraf Çorum FK!

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Çorum FK, deplasmanda 24 Erzincanspor ile karşılaştı. 13 Şubat Şehir Stadyumu'nda oynanan maçı Çorum FK 6-4 kazandı.
Çorum FK, 3 ve 51. dakikalarda Ahmethan Köse, 49. dakikada Eren Karadağ ve 59. dakikada Mustafa Yalçınkaya'nın golleriyle 4-0 öne geçti. 24 Erzincanspor, 68. dakikada Yasin Gülger, 69 ve 75. dakikalarda Şamil Başaran ile skoru 4-3'e getirdi ve umutlandı. Çorum FK 84. dakikada Suat Kaya'nın penaltıdan attığı golleskoru 5-3 yaptı. Erzincanspor 86. dakikada Salih Emin Sebetci ile bir gol daha buldu ve skoru 5-4 yaptı. Çorum FK 90+5. dakikada Eren Karadağ ile bir gol daha buldu ve Çorum maçı 6-4 kazandı.
Erzincanspor'da Muhammet Özkal, 90+4. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Çorum FK, kupada adını gruplara yazdıran taraf oldu.
Türkiye Kupası'nda kura çekimi 20 Aralık Cuma günü 14.30'da çekilecek.
Çorum FK, 3 ve 51. dakikalarda Ahmethan Köse, 49. dakikada Eren Karadağ ve 59. dakikada Mustafa Yalçınkaya'nın golleriyle 4-0 öne geçti. 24 Erzincanspor, 68. dakikada Yasin Gülger, 69 ve 75. dakikalarda Şamil Başaran ile skoru 4-3'e getirdi ve umutlandı. Çorum FK 84. dakikada Suat Kaya'nın penaltıdan attığı golleskoru 5-3 yaptı. Erzincanspor 86. dakikada Salih Emin Sebetci ile bir gol daha buldu ve skoru 5-4 yaptı. Çorum FK 90+5. dakikada Eren Karadağ ile bir gol daha buldu ve Çorum maçı 6-4 kazandı.
Erzincanspor'da Muhammet Özkal, 90+4. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Çorum FK, kupada adını gruplara yazdıran taraf oldu.
Türkiye Kupası'nda kura çekimi 20 Aralık Cuma günü 14.30'da çekilecek.