1. Lig'den Sevilla'ya doğru!

İzmir ekibinin altyapısında yetişen kaleci Serhat Öztaşdelen'le İspanya'nın önemli kulüplerinden Sevilla'nın ilgilendiği öğrenildi. Kadrosunda Bono ve Marko Dmitrovic olmak üzere 31 yaşında iki kalecisi bulunan Sevilla'nın geleceğe yatırım amacıyla 18 yaşındaki Serhat'ı gündemine aldığı ifade edildi.



Müzesinde 6 UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu bulunan İspanyol temsilcisi Altınordu'ya ilgi yazısı yolladı. Çay Mahalle Demirköprüspor'da futbola başlayıp 9 yaşında Altınordu altyapısına transfer olan kaleci Serhat, alt yaş kategorilerinde oynadıktan sonra geçen sezon 1'inci Lig'de 4, kupada 1 müsabakada görev yaptı.



Bu sezon ligde 2, kupada 2 karşılaşmada kaleyi koruyan genç file bekçisi, 1 kez U18 Milli Takımı kalesini korudu. Altınordu ile 2021'de profesyonel sözleşme imzalayan kaleci Serhat, aralık ayında sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ