1. Lig'den Sevilla'ya doğru!

Futbol akademisi tesisleri ve oyuncu yetiştirme konusunda Türk futbolunun öncü kulüplerinden biri olan Altınordu'da genç bir isme daha Avrupa'dan talip çıktı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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1. Lig'den Sevilla'ya doğru!
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22 Mart 2023 15:44
İzmir ekibinin altyapısında yetişen kaleci Serhat Öztaşdelen'le İspanya'nın önemli kulüplerinden Sevilla'nın ilgilendiği öğrenildi. Kadrosunda Bono ve Marko Dmitrovic olmak üzere 31 yaşında iki kalecisi bulunan Sevilla'nın geleceğe yatırım amacıyla 18 yaşındaki Serhat'ı gündemine aldığı ifade edildi.

Müzesinde 6 UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu bulunan İspanyol temsilcisi Altınordu'ya ilgi yazısı yolladı. Çay Mahalle Demirköprüspor'da futbola başlayıp 9 yaşında Altınordu altyapısına transfer olan kaleci Serhat, alt yaş kategorilerinde oynadıktan sonra geçen sezon 1'inci Lig'de 4, kupada 1 müsabakada görev yaptı.

Bu sezon ligde 2, kupada 2 karşılaşmada kaleyi koruyan genç file bekçisi, 1 kez U18 Milli Takımı kalesini korudu. Altınordu ile 2021'de profesyonel sözleşme imzalayan kaleci Serhat, aralık ayında sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı.

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