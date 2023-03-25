Zlatan Ibrahimovic'ten yeni bir rekor geldi

Zlatan Ibrahimovic, Belçika karşısında forma giyerek Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde oynayan en yaşlı oyuncu rekorunu elde etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Zlatan Ibrahimovic'ten yeni bir rekor geldi
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25 Mart 2023 02:01
Yıllara meydan okuyan İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic, Belçika karşılaşmasında yeni bir rekor kırdı.

41 yaşındaki yıldız isim, Belçika karşısında 72. dakika Alexander Isak'ın yerine oyuna dahil oldu. Maçta forma giymesiyle Zlatan Ibrahimovic, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde oynayan en yaşlı oyuncu ünvanını aldı.

Daha önceki rekor ise İtalya'nın efsane file bekçilerinden Dino Zoff'a aitti. Zlatan Ibrahimovic 41 yaş 5 ayla rekoru elde ederken Dino Zoff ise son olarak 41 yaş 3 aylıkken bu ünvanı elde etmişti.

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