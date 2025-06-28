Geçen sezon Fiorentina'da forma giydikten sonra yeniden Galatasaray'a dönen Nicolo Zaniolo'nun transfer süreciyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
ZANIOLO TELEFONLA ARADI
İtalyan medyasından Tuttosport'un haberine göre Zaniolo, Torino teknik direktörü Marco Baroni'yi aradı; motivasyonunu, yeniden doğma arzusunu, ona duyduğu saygıyı ve Torino formasıyla kendini yeniden kanıtlama isteğini göstermek istiyor.
Galatasaray'ın da Torino'nun ayrılığına sıcak baktığı ve İtalyan ekibiyle görüşmelere başladığı belirtildi. Zaniolo, Sarı-Kırmızılı forma altında 12 maçta forma giydi.
ZANIOLO TELEFONLA ARADI
İtalyan medyasından Tuttosport'un haberine göre Zaniolo, Torino teknik direktörü Marco Baroni'yi aradı; motivasyonunu, yeniden doğma arzusunu, ona duyduğu saygıyı ve Torino formasıyla kendini yeniden kanıtlama isteğini göstermek istiyor.
Galatasaray'ın da Torino'nun ayrılığına sıcak baktığı ve İtalyan ekibiyle görüşmelere başladığı belirtildi. Zaniolo, Sarı-Kırmızılı forma altında 12 maçta forma giydi.
>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...