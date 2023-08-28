Zaha ne zaman dönecek?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Molde maçı öncesi basın toplantısında konuştu.
Başarılı teknik adam, sakatlığı bulunan Wilfried Zaha'nın milli takım arasında döneceğini söyledi.
Okan Buruk, "Zaha ile ilgili milli takım arasını hedef seçtik. Mümkün olursa hazırlık maçı da yapacağız. Hazırlık maçında Zaha'yı kullanacağız ve devamında takım içinde olacak." sözlerini sarf etti.
Başarılı teknik adam, sakatlığı bulunan Wilfried Zaha'nın milli takım arasında döneceğini söyledi.
Okan Buruk, "Zaha ile ilgili milli takım arasını hedef seçtik. Mümkün olursa hazırlık maçı da yapacağız. Hazırlık maçında Zaha'yı kullanacağız ve devamında takım içinde olacak." sözlerini sarf etti.