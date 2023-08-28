Zaha ne zaman dönecek?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sakatlığı bulunan Wilfried Zaha için gelen soruya cevap verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Zaha ne zaman dönecek?
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Ağustos 2023 17:43
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Molde maçı öncesi basın toplantısında konuştu.

Başarılı teknik adam, sakatlığı bulunan Wilfried Zaha'nın milli takım arasında döneceğini söyledi.

Okan Buruk, "Zaha ile ilgili milli takım arasını hedef seçtik. Mümkün olursa hazırlık maçı da yapacağız. Hazırlık maçında Zaha'yı kullanacağız ve devamında takım içinde olacak." sözlerini sarf etti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery