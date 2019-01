Yusuf Yazıcı'dan transfer açıklaması: 'Avrupa'ya gidersem..'

Pereira: "Kadromuzu şampiyonluk için yeterli görüyorum"

Trabzonspor'un genç futbolcusu Yusuf Yazıcı, şu an tek düşüncesinin bordo-mavili takımın başarısı olduğunu ancak bir gün Avrupa'ya transfer olursa tüm taraftarlardan helallik alarak ayrılmak istediğini söyledi.İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren Trabzonspor'da, futbolcular Yusuf Yazıcı ve Joao Pereira düzenlenen toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Sözlerine Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayarak başlayan Yusuf Yazıcı, transfer haberleriyle ilgili gelen soru üzerine, "Avrupa'ya transfer olmak istersem önce bütün taraftarlarımızdan helallik alıp, bu formanın hakkını vererek buradan ayrılmak istiyorum. Her Türk gencinin hayali Avrupa'da futbol oynamak, benim de hayalim Avrupa'da futbol oynamak. Şartlar oluşursa Trabzonspor şehrini en iyi şekilde Avrupa'da temsil etmek istiyorum." ifadelerini kullandı."Buradan ayrılırsam en doğru kulüplerde oynamak istiyorum." diyen Yusuf, "Trabzonspor'un başarılarına odaklanmış durumdayım. İkinci yarıda hedeflerimize ulaşmak istiyoruz. Avrupa'yı şu an o kadar düşünmüyorum. Bir gün transfer olursam oynayacağım takımların da çok iyi olacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.Onazi'nin sakatlığında orta sahada elinden geleni yapmaya çalıştığını aktaran Yusuf, takımda nerede ihtiyaç varsa orada oynamaya hazır olduğunu belirtti.Altyapıdan 19 oyuncunun kampta bulunmasına dikkati çeken Yusuf, şunları kaydetti:"Genç arkadaşlarımız adına hem Trabzonspor yönetimine hem de Ünal hocaya teşekkür etmek istiyorum. Genç arkadaşlarım adına çok mutluyum. Ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorlar, inanıyorum ki Trabzonspor'a uzun yıllar hizmet edecekler. Çok gayretliler. Genç arkadaşlara örnek olmaya çalışıyoruz, bir rol modeliz. Bilgi güçtür ve kendimiz geliştirmemiz, sınır koymamamız gerekiyor. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum."Futbolun sadece fiziksel bir iş olmadığına vurgu yapan Yusuf, "İşin içine girdiğinizde futbolun zihinsel olarak daha ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Çünkü baskıyı kaldırmak zorundasınız. Psikolojik olarak destek alıyorum. Hayallerim ve hedeflerim var, bu doğrultuda kendimi geliştirip en iyi seviyeye çıkmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu."Trabzonspor Kulübü bir kulüpten daha da fazlası." sözlerini kullanan Yusuf, "Restoranda, mahallede, otobüste tüm insanlar Trabzonspor'u yaşar. Böyle bir kulüpte kaptanlık yapmak çok mutluluk ve gurur verici. Bu sorumluluğu verenlere teşekkür etmek istiyorum. Daha ağır başlı bir Yusuf Yazıcı, sorumluluklarının farkında olan bir Yusuf Yazıcı göreceksiniz." açıklamasını yaptı.Genç futbolcu, Olcay Şahan'ın kadro dışı kalmasıyla ilgili ise "Yönetimin verdiği kararlara saygı duymamız gerekiyor. Olcay abi geldiğinden beri hem bana hem de genç arkadaşlarımıza çok iyi örnek oldu. Her anlamda bize yardımcı oldu. Ben de bazı şeyleri Olcay abiden öğrendim. İnşallah hakkında hayırlısı olur. Ben de onu çok seviyorum." ifadelerini kullandı.Trabzonspor'un Portekizli oyuncusu Joao Pereira, kadrolarını şampiyonluk için yeterli gördüğünü söyledi.Bordo-mavili takım kadrosunun tecrübeli, genç ve yetenekli oyunculardan kurulu olduğunu aktaran Pereira, şöyle konuştu:"Kadromuz şampiyonluk ve büyük başarılar için yeterli. Bizim ya da başka takımlar için şampiyonluk kolay olmayacak. Birçok takımla 29 puandayız, yapacağımız küçük hatalarda çok büyük sıra kaybına uğrayabiliriz. Bunun bilincindeyiz. Adım adım gitmeliyiz. Mutlu bir son istiyoruz. Geçmişte kazandığı başarılar, kazandığı kupalarla herkesi mutlu etmiş ve şaşırtmış bir futbol kulübü var. Taraftarlardan ricam biz ve diğer takımlar için bu iş kolay olmayacak. En iyi şekilde bizi desteklesinler. Tabii ki şampiyon olmak istiyoruz."Trabzonspor'da kaptanlık yapıyor olmamın büyük bir sorumluluk gerektiğinin bilincinde olduğunu aktaran Portekizli futbolcu, "Kaptanlık pazubendi takmak ya da takmamak bende çok bir şey değiştirmedi yine olduğum kişiyim. Genç arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Önemli olan niyet ve birbirimize yaptığımız yardım." şeklinde görüş belirtti.Pereira, "Antrenmanlarda neşeli, sahada ise agresif görünüyorsun" yorumu üzerine ise "Sevdiğim işi yapıyorum, bu işten zevk almaya çalışıyorum. Antrenmanlarda mutlu bir Pereira var ben de katılıyorum, çünkü ikinci ailemle beraberim. Sahaya çıktığımda da ikinci ailemi en iyi şekilde savunmaya ve yardımcı olmaya çalışıyorum. Karakterim hep böyleydi. Kaybetmekten nefret ediyorum. Elimden gelen her şeyi yaptığım için biraz daha hırslı görebilirsiniz ve haklısınız." diye konuştu.Devre arası kampının kadroya dahil edilen genç futbolcular için büyük bir şans olduğunun altını çizen deneyimli futbolcu, şu ifadeleri kullandı:"Onlara verilen şansları iyi değerlendirip, her şeyi yapıp takıma katıldılar. Artık geleceklerinin çok iyi yerde olduğuna eminiz. Burada oynayan takım arkadaşları onlar için güzel örnek, bunun avantajını kullanmalılar. En önemlisi hayatta bir hayalleri ve amaçları olmalı. Umarım şans da yanlarında olur."Trabzon şehrine çok çabuk uyum sağladığını ve orada yaşamaktan dolayı mutlu olduğunu vurgulayan Portekizli futbolcu, "Trabzonspor'a geldiğimde ilk günden itibaren insanlar çok yardımcı oldular, inanılmaz insanı mutlu eden bir durum. Ne yaparsanız yapın insanlar yanınızda olmaya yardım etmeye çalışıyorlar. Beni çok mutlu ediyor. Trabzon futbolla yaşayan bir şehir. Kazandığınız zaman insanların mutluluğunu görmek paha biçilemez bir durum." değerlendirmesini yaptı.İki futbolcu da ilk yarıda en beğendikleri golün Hugo Rodallega'nın Kasımpaşa'ya attığı gol ve unutamadıkları maçın da uzun bir aradan sonra Fenerbahçe'yi mağlup ettikleri karşılaşma olduğunu söyledi.Yusuf Yazıcı ve Pereira'nın basın toplantısı sonrasında teknik direktör Ünal Karaman, basın mensuplarıyla bir sohbet toplantısı gerçekleştirdi.