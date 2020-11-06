Yusuf Yazıcı'dan Rivaldo sonrası bir ilk

UEFA Avrupa Ligi H grubunda 3. hafta maçında Milan ile Lille, San Siro'da karşı karşıya geldi. Lille maçı 3-0 kazandı.



Karşılaşmada Lille'in golleri 22., 55. ve 58. dakikalarda milli oyuncumuz Yusuf Yazıcı'dan geldi.



RİVALDO'DAN SONRA İLK KEZ



Yusuf Yazıcı, yaptığı hat-trickle geceye damga vurdu. Milli futbolcumuz, Avrupa Ligi'nde grup aşamasında iki kez hat-trick yapan ilk oyuncu olurken, San Siro'da Rivaldo'dan (2000-01) sonra Milan'a hat-trick yapan ikinci isim olarak tarihe geçti.



Yusuf Yazıcı, aynı zamanda Avrupa Ligi'nde grup aşamasında iki kez hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.



Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli ise, "Yusuf Yazıcı, bizi cezalandırdı. Bu maçtan ders çıkarmamız gerekiyor." diye konuştu.



