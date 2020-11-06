Yusuf Yazıcı'dan Rivaldo sonrası bir ilk

UEFA Avrupa Ligi H grubunda 3. hafta maçında Milan ile Lille, San Siro'da karşı karşıya geldi. Lille maçı 3-0 kazandı.
Karşılaşmada Lille'in golleri 22., 55. ve 58. dakikalarda milli oyuncumuz Yusuf Yazıcı'dan geldi.
RİVALDO'DAN SONRA İLK KEZ
Yusuf Yazıcı, yaptığı hat-trickle geceye damga vurdu. Milli futbolcumuz, Avrupa Ligi'nde grup aşamasında iki kez hat-trick yapan ilk oyuncu olurken, San Siro'da Rivaldo'dan (2000-01) sonra Milan'a hat-trick yapan ikinci isim olarak tarihe geçti.
Yusuf Yazıcı, aynı zamanda Avrupa Ligi'nde grup aşamasında iki kez hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.
Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli ise, "Yusuf Yazıcı, bizi cezalandırdı. Bu maçtan ders çıkarmamız gerekiyor." diye konuştu.
Karşılaşmada Lille'in golleri 22., 55. ve 58. dakikalarda milli oyuncumuz Yusuf Yazıcı'dan geldi.
RİVALDO'DAN SONRA İLK KEZ
Yusuf Yazıcı, yaptığı hat-trickle geceye damga vurdu. Milli futbolcumuz, Avrupa Ligi'nde grup aşamasında iki kez hat-trick yapan ilk oyuncu olurken, San Siro'da Rivaldo'dan (2000-01) sonra Milan'a hat-trick yapan ikinci isim olarak tarihe geçti.
Yusuf Yazıcı, aynı zamanda Avrupa Ligi'nde grup aşamasında iki kez hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.
Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli ise, "Yusuf Yazıcı, bizi cezalandırdı. Bu maçtan ders çıkarmamız gerekiyor." diye konuştu.