Yusuf Yazıcı: "Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum"

Lille'den CSKA'ya kiralanan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, transferi sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Yusuf Yazıcı: 'Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum'
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21 Ocak 2022 21:38
Rusya ekibi CSKA'ya transfer olan Yusuf Yazıcı, transferi sonrası konuştu.

Yusuf Yazıcı kulübün resmi sitesine yaptığı açıklamada, "CSKA gibi büyük bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Bir an önce sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum." dedi.

Çok fazla konuşmayı sevmediğini söyleyen milli futbolcu, "Yapım gereği çok konuşmayı sevmiyorum sadece oynamak, yeni takımımla anlamlı şeyler kazanmak istiyorum. CSKA'ya kazanmaya geldim" diyerek sözlerini noktaladı.

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