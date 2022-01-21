Yusuf Yazıcı: 'Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum'

Rusya ekibi CSKA'ya transfer olan Yusuf Yazıcı, transferi sonrası konuştu.



Yusuf Yazıcı kulübün resmi sitesine yaptığı açıklamada, "CSKA gibi büyük bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Bir an önce sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum." dedi.



Çok fazla konuşmayı sevmediğini söyleyen milli futbolcu, "Yapım gereği çok konuşmayı sevmiyorum sadece oynamak, yeni takımımla anlamlı şeyler kazanmak istiyorum. CSKA'ya kazanmaya geldim" diyerek sözlerini noktaladı.





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