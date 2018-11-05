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Yusuf Yazıcı, Avrupa devlerinin listesinde!

Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı, yeteneği ile parmak ısırtırken, bir yandan da transferin gözdesi konumuna geldi.

Kaynak: Fanatik
Yusuf Yazıcı, Avrupa devlerinin listesinde!
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05 Kasım 2018 12:01
Trabzonspor'un genç yeteneği Yusuf Yazıcı, aynı geçen sezon olduğu gibi bu yıl da devlerin göz hapsinde.

Avrupa devlerinin yakından takip ettiği yıldız adayı için ara transfer dönemi öncesi menacerler kapıyı çalmaya başladı. Bordo-Mavili yönetimin bu konudaki tavrı ise oldukça net.

Başkan Ahmet Ağaoğlu, resmi tekliflerin dışındaki tüm önerileri değerlendirmeye dahi almadan geri çeviriyor.

Yusuf, bu sezon Trabzonspor forması ile 9 resmi müsabakada forma giyerken 2 asist yapma başarısı gösterdi. 

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