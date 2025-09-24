24 Eylül
Dinamo Zagreb-Fenerbahçe
22:00
24 Eylül
Kayserispor-Beşiktaş
20:00
24 Eylül
PAOK-Maccabi Tel Aviv
19:45
24 Eylül
Tottenham-Doncaster Rovers
21:45
24 Eylül
Verona-Venezia
19:30
24 Eylül
Parma -Spezia
18:00
25 Eylül
Gremio-Botafogo RJ
01:30
25 Eylül
Vasco da Gama-Bahia
01:30
24 Eylül
Legia Warszawa-Jagiellonia Bialystok
22:00
24 Eylül
Rakow-Lech Poznan
19:45
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
24 Eylül
Club Brugge-Westerlo
21:30
24 Eylül
Alkmaar-PEC Zwolle
21:00
24 Eylül
Port Vale-Arsenal
22:00
24 Eylül
Newcastle-Bradford City
21:45
24 Eylül
Huddersfield -M.City
21:45
24 Eylül
Atletico Madrid-Rayo Vallecano
22:30
24 Eylül
Real Sociedad-Mallorca
22:30
24 Eylül
FC Midtjylland-Sturm Graz
19:45
24 Eylül
Getafe-Alaves
20:00
24 Eylül
Esenler Erokspor-İstanbulspor
20:00
24 Eylül
Bodrum FK-Vanspor FK
20:00
24 Eylül
Erzurumspor-Keçiörengücü
17:00
24 Eylül
Bandırmaspor-Manisa FK
0-132'
24 Eylül
Malmö FF-Ludogorets
22:00
24 Eylül
Nice-Roma
22:00
24 Eylül
Freiburg-Basel
22:00
24 Eylül
FK Crvena Zvezda-Celtic
22:00
24 Eylül
Braga-Feyenoord
22:00
24 Eylül
Real Betis-N. Forest
22:00
24 Eylül
Como-Sassuolo
22:00

Yusuf Şimşek: "İyi başlangıç yapmak istiyoruz"

Altay'da teknik direktörlük görevine gelen Yusuf Şimşek, Eskişehirspor maçıyla iyi bir başlangıç hedefliyor.

calendar 24 Eylül 2025 14:03
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Yusuf Şimşek: 'İyi başlangıç yapmak istiyoruz'
3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay'ın yeni teknik patronu Yusuf Şimşek, pazar günü evlerinde oynayacakları Eskişehirspor maçını kazanarak göreve iyi bir başlangıç yapmak istediğini söyledi. Altay'a döndüğü için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getiren tecrübeli teknik adam, "Altay gibi köklü bir kulüp söz konusu olunca, bulunduğu ligin ve sıranın önemi yoktur. Mazisiyle başta gelen kulüplerden biri. Bu köklü kulübe tekrar geldiğim ve yardımcı olabileceğim için heyecanlıyım" dedi.

Transfer yasağı nedeniyle genç oyuncularla mücadele eden Altay'da takıma teknik direktörlüğün yanı sıra abilik de yapacağını ifade eden teknik patron Şimşek, "Kadronun yüzde 80'ini tanıyorum. Takımdaki arkadaşlarımıza hem hocalık hem de abilik yaparak istediğimiz sonuçları almak için çalışacağız. İlk maçımızda bizim gibi Türk futbolunun köklü kulüplerinden Eskişehirspor'a karşı olacak. O maçı kazanıp iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz" diye konuştu.

BUCASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ EKİBE KATILDI


2'nci Lig temsilcisi Bucaspor 1928'de teknik direktörlük görevinden ayrılan Evrensel Heper, 3'üncü Lig'deki Altay'da teknik direktör Yusuf Şimşek'in ekibinde yer aldı. Heper'in siyah-beyazlı kulüpte atletik performans antrenörü olarak çalışacağı açıklandı. Teknik heyette Yaşar Işık, Cevdet Göç, Engin Çatır ve Onur Nasuhoğulları yardımcı antrenör, Kıvanç Bozkurt ise kaleci antrenörü olarak çalışacak.

TFF BAŞKANINA ZİYARET

Altay'da Başkan Kanlı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan ziyarette yönetim kurulu üyelerimiz ve 3'üncü Lig Kulüpler Birliği Başkanı Murat Şahin de hazır bulundu. Altay'ın orta ve uzun vade projelerinden bahseden Başkanımız Sinan Kanlı'ya Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Altay ve yönetim kurulumuz için yeni dönemin hayırlı olması dileklerinde bulundu" denildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
