Yusuf Erdoğan'a Süper Lig'den talip

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Trabzonspor'da forma giyen Yusuf Erdoğan'ın durumunu sordu.

, Fotoğraf; AA
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Yusuf Erdoğan'a Süper Lig'den talip
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31 Ağustos 2022 15:11
Trabzonspor'da geçen sezon kadroya katılan Yusuf Erdoğan'ın geleceği şekilleniyor.

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü tarafından durumu sorulan oyuncu ile ilgili son kararı Abdullah Avcı verecek.

Trabzonspor'un oyuncu ile ilgili kararını ayrılıklara göre vereceği öğrenildi.

Öte yandan 30 yaşındaki futbolcu ile Samsunspor ve Eyüpspor da ilgileniyor. (61Saat)

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