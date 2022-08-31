Yusuf Erdoğan'a Süper Lig'den talip

Trabzonspor'da geçen sezon kadroya katılan Yusuf Erdoğan'ın geleceği şekilleniyor.



Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü tarafından durumu sorulan oyuncu ile ilgili son kararı Abdullah Avcı verecek.



Trabzonspor'un oyuncu ile ilgili kararını ayrılıklara göre vereceği öğrenildi.



Öte yandan 30 yaşındaki futbolcu ile Samsunspor ve Eyüpspor da ilgileniyor. (61Saat)





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