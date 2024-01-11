Sivasspor, Yunus Emre Konak'ın Premier Lig ekiplerinden Brentford'a transfer olduğunu duyurdu.Brentford, Yunus için Sivasspor'a 4.5 milyon euro bonservis ödeyecek. Kırmızı beyazlı ekip ayrıca oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 12.5 pay alacak.Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: