Yunus Akgün için Sassuolo devrede

Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün için yeni bir iddia gündeme geldi.
Yunus Akgün sayesinde Galatasaray bir taşla iki kuş birden vurabilir.
İtalya'dan gelen iddialara göre; Sassuolo, Yunus'un transferi için Atalanta ve Roma'nın rakibi oldu.
Sassuolo'nun bu transferde Lazio, Roma ve Atalana'ya göre bir avantajı var. O da Galatasaray'ın listesinde yer alan Mert Müldür ile Kaan Ayhan...
İtalya'da "Sassuolu, Mert ya da Kaan'ı önererek Yunus'u kadrosuna katabilir" iddiası ortaya atıldı.
Yunus Akgün sayesinde Galatasaray bir taşla iki kuş birden vurabilir.
İtalya'dan gelen iddialara göre; Sassuolo, Yunus'un transferi için Atalanta ve Roma'nın rakibi oldu.
Sassuolo'nun bu transferde Lazio, Roma ve Atalana'ya göre bir avantajı var. O da Galatasaray'ın listesinde yer alan Mert Müldür ile Kaan Ayhan...
İtalya'da "Sassuolu, Mert ya da Kaan'ı önererek Yunus'u kadrosuna katabilir" iddiası ortaya atıldı.
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