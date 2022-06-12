Yunus Akgün için Sassuolo devrede

Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün için yeni bir iddia gündeme geldi.



Yunus Akgün sayesinde Galatasaray bir taşla iki kuş birden vurabilir.



İtalya'dan gelen iddialara göre; Sassuolo, Yunus'un transferi için Atalanta ve Roma'nın rakibi oldu.



Sassuolo'nun bu transferde Lazio, Roma ve Atalana'ya göre bir avantajı var. O da Galatasaray'ın listesinde yer alan Mert Müldür ile Kaan Ayhan...



İtalya'da "Sassuolu, Mert ya da Kaan'ı önererek Yunus'u kadrosuna katabilir" iddiası ortaya atıldı.





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