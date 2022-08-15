Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Yunan oyuncu Charilaos Charisis'i renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Charilaos Charisis'e Demir Grup Sivasspor'umuza 'hoş geldin' der, formamız altında başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.



4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI



Sivas'a gelen sporcu 2022-2023 sezonundan itibaren kendisini 4 yıllığına Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı. İmza töreninde Sivasspor Kulübü Başkanvekili Erdal Sarılar da yer aldı.



CHARILAOS CHARISIS KİMDİR?



Yunanistan'ın Ioannina şehrinde 12 Ocak 1995'te dünyaya gelen Charilaos Charisis, futbola PAS Giannina takımında başladı. Ardından PAOK, Sint-Truiden takımlarında forma giyen 27 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon ise Atromitos Athen'de görev yaptı. Merkez orta sahada görev yapan Charisis, kariyerinde çıktığı 198 maçta 4 gol ve asist yaptı.









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