Yıldız oyuncudan başkana instagramdan eleştiri

Valencia'nın yıldız orta saha oyuncularından Geoffrey Kondogbia, yaptığı sosyal medya paylaşımıyla kulüp başkanını hedef aldı.



Fransız asıllı Orta Afrika Cumhuriyeti vatandaşı olan Kondogbia'nın bir süre önce Atletico Madrid'e transfer olma ihtimali olduğuna yönelik haberler çıkmış ve kadronun dışında kalmıştı. Kondogbia yaptığı paylaşımda kulüp başkanı Anil Murthy'nin direk ismini geçirerek, "Hırslı olduğumuz bir projeyi yok ettiniz. Önce koçunuzu ve son olarak beni kandırmak zorunda kaldınız. Teşekkürler Ali Murthy" ifadelerini kullandı.



Kondogbia'nın bu paylaşımı büyük dikkat çekerken Valencialı taraftarlar sosyal medyada yıldız oyuncuya destek verdi. Kondogbia'nın bu paylaşımı dolayısıyla kulübünden ceza alıp almayacağı henüz belirsizliğini koruyor.



İddialara göre Valencia Başkanı Ali Murthy, Kondogbia takımda mutlu olduğunu ve kalmak istediğini söylemesine rağmen oyuncuyu göndermeye çalışıyor. Valencia teknik direktörü Javi Gracia da Valencia yönetimini geçtiğimiz günlerde eleştirerek yüksek bonservisli oyuncu satışları gerçekleştirmelerine rağmen takıma takviye yapılmamasına değinmişti.



Valencia transfer döneminde Ferran Torres, Rodrigo, Coquelin ve Dani Parejo gibi isimleri yaklaşık 60 milyon euro'ya farklı takımlara göndermiş, altyapıdan A Takıma yükselenler dışında herhangi bir transfer yapmamıştı.



