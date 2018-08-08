Yeni Malatyaspor'un transferleri, sezondan umutlu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un transferleri Erkan Kaş ve, yeni sezona umutla bakıyor.Erkan Kaş ve Guilherme, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenmandan önce gazetecilere açıklamalarda bulundu.Yeni Malatyaspor'da güzel bir arkadaşlık ortamı olduğunu vurgulayan Erkan, takıma katkı vererek iyi bir sezon geçirmek istediğini söyledi.Erkan Kaş, kulüp için elinden gelenin fazlasını yapacağını belirterek,diye konuştu.Yeni Malatyaspor'un Brezilyalı sağ kanat oyuncusu Guilherme Costa Marques ise takımda herkesin kendisini çok iyi karşıladığını ve güzel bir tesiste takıma uyum sağlamasının kolay olacağını belirtti.Takımın hazırlık maçını tribünden izlediğini hatırlatan Guilherme,diye konuştu.Guilherme, transfer olmadan önce Brezilya'da özel antrenmanlar yaptığını, forma şansı verildiğinde de oynamak için hazır olduğunu sözlerine ekledi.