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Yeni Malatyasporlu futbolculardan Mesut Özil'e destek

Yeni Malatyaspor futbolcular, Gazişehir Gaziantep'le yapılan hazırlık maçının seremonisine Mesut Özil'in fotoğrafının bulunduğu tişörtlerle çıktı

Kaynak: AA
Yeni Malatyasporlu futbolculardan Mesut Özil'e destek
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04 Ağustos 2018 19:56
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da futbolcular, Spor Toto 1. Lig takımlarından Gazişehir Gaziantep'le yapılan hazırlık maçının seremonisine Mesut Özil'in fotoğrafının bulunduğu tişörtlerle çıktı.

Yeni Malatyaspor, sezon hazırlıkları kapsamında Gazişehir Gaziantep ile Yeni Malatya Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Sarı-siyahlı futbolcular, karşılaşma öncesi seremonide, ırkçı ve ayrımcı saldırılar nedeniyle Almanya Milli Takımı'nı bırakan Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'e destek verdi.

Futbolcular, Mesut Özil'in fotoğrafının bulunduğu ve "Seninleyiz. Irkçılığa hayır" yazılı tişörtleri giydi.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="tr"><p lang="tr" dir="ltr">📽 Yeni Malatyaspor&#39;dan Mesut Özil&#39;e destek <a href="https://t.co/1R5Yu43dSU">pic.twitter.com/1R5Yu43dSU</a></p>&mdash; Sporx (@sporx) <a href="https://twitter.com/sporx/status/1025790176113688577?ref_src=twsrc%5Etfw">4 Ağustos 2018</a></blockquote><script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
 
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