Yeni asgari ücret açıklandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni asgari ücretin 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 25 artışla 5 bin 500 liraya yükseltildiğini açıkladı.

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Yeni asgari ücret açıklandı!
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01 Temmuz 2022 17:22
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı belli oldu.

2021'de brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücret yüzde 50'lik artışla 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti.

Yeni belirlenen rakam ile asgari ücret net 5500 TL oldu.

Belirlenen asgari ücretin yıl sonunda tekrar değerlendirileceği de açıklandı.

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