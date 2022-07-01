Yeni asgari ücret açıklandı!

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı belli oldu.



2021'de brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücret yüzde 50'lik artışla 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti.



Yeni belirlenen rakam ile asgari ücret net 5500 TL oldu.



Belirlenen asgari ücretin yıl sonunda tekrar değerlendirileceği de açıklandı.





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