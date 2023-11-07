Yazarlardan Burak Yılmaz yorumları

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sabah Spor yazarları, Burak Yılmaz'ın Antalyaspor maçı sonrası yaptığı konuşmayı değerlendirdi.

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Yazarlardan Burak Yılmaz yorumları
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07 Kasım 2023 10:50
Sabah Spor yazarları, Burak Yılmaz'ın Antalyaspor maçı sonrası yaptığı konuşmayı değerlendirdi.

Yazarlar, "Burak Yılmaz, Beşiktaş camiasını ayağa kaldıran bir konuşma yaptı ve tepki gördü. Başkan Çebi devam kararı aldı. Ne diyeceksiniz?" sorusuna cevap verdi.

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