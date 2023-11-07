Sabah Spor yazarları, Burak Yılmaz'ın Antalyaspor maçı sonrası yaptığı konuşmayı değerlendirdi.
Yazarlar, "Burak Yılmaz, Beşiktaş camiasını ayağa kaldıran bir konuşma yaptı ve tepki gördü. Başkan Çebi devam kararı aldı. Ne diyeceksiniz?" sorusuna cevap verdi.
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Yazarlar, "Burak Yılmaz, Beşiktaş camiasını ayağa kaldıran bir konuşma yaptı ve tepki gördü. Başkan Çebi devam kararı aldı. Ne diyeceksiniz?" sorusuna cevap verdi.
YAZARLARIN DEĞERLENDİRMELERİNİ OKUMAK İÇİN TIKLAYIN