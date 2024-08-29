Peru'da devam eden 20 Yaş Altı Dünya Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcu Yasir Kuduban, erkekler yüksek atlamada finale kaldı.
Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Lima'daki organizasyonda yüksek atlama kategorisinde yarışan Yasir Kuduban, 2,12 metrelik derecesiyle finale yükseldi.
Şampiyonada yüksek atlama finali yarın yapılacak.
Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Lima'daki organizasyonda yüksek atlama kategorisinde yarışan Yasir Kuduban, 2,12 metrelik derecesiyle finale yükseldi.
Şampiyonada yüksek atlama finali yarın yapılacak.
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