Yasir Kuduban, erkekler yüksek atlamada finale yükseldi

Yasir Kuduban, U20 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda yüksek atlamada finale yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yasir Kuduban, erkekler yüksek atlamada finale yükseldi
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29 Ağustos 2024 14:48
Peru'da devam eden 20 Yaş Altı Dünya Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcu Yasir Kuduban, erkekler yüksek atlamada finale kaldı.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Lima'daki organizasyonda yüksek atlama kategorisinde yarışan Yasir Kuduban, 2,12 metrelik derecesiyle finale yükseldi.

Şampiyonada yüksek atlama finali yarın yapılacak.

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