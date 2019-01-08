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Yasin Öztekin: "Fenerbahçe'yi isterdim"

Göztepe'nin yıldızı Yasin Öztekin, "Görüşme oldu Fenerbahçe ile evet ama o görüşmede olgunlaşma olsaydı, Fenerbahçe'ye gitmek isterdim." dedi.

Kaynak: Sporx.com
Yasin Öztekin: 'Fenerbahçe'yi isterdim'
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08 Ocak 2019 23:33
Göztepe'nin yıldız futbolcusu Yasin Öztekin, Fenerbahçe'nin kendisini istemesiyle ilgili TRT Spor'a konuştu.

Yasin, "Başkanlar görüşmüş olabilir. o Görüşmede de olgunlaşma olmadı ki bana gelmediler. Ben başkanıma, "Burada mutlu ve huzurluyum." dedim. Göztepe'nin menfaati içerisinde olsaydı, olgunlaşma olsaydı, bana da gelirdi." açıklamasını yaptı.

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ile Fenerbahçe'ye transferi hakkında görüştüğünü açıklayan Yasin, "Ben başkanımla 1 kere görüştüm. "Görüşmeler oldu" dedi. Sonra bir daha görüşme olmadı. Göztepe'nin menfaatleri için olabilirdi." diyerek sözlerini sürdürdü.

"FENERBAHÇE'YE GİTMEK İSTERDİM"

Tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe'ye kapıları kapatmayarak, "Görüşme oldu Fenerbahçe ile evet ama o görüşmede olgunlaşma olsaydı, Fenerbahçe'ye gitmek isterdim. Başkanıma "Gideceğim, gitmek istiyorum" demedim. Bu camiayı çok seviyorum. Stadyumun açılışını iple çekiyorum. Bu takımla Avrupa'ya gitmek istiyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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