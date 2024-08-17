Yamal'ın babasından saldırı sonrası ilk açıklama!

Lamine Yamal'ın babası Mounir Nasraoui, bıçaklı saldırıya uğramasının ardından durumuyla ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Yamal'ın babasından saldırı sonrası ilk açıklama!
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17 Ağustos 2024 14:00
Son güncelleme 17 Ağustos 2024 14:17
Lamine Yamal'ın babası Mounir Nasraoui, bıçaklı saldırıya uğramasının ardından hastaneden taburcu oldu. Nasraoui, durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde İspanya'da bıçaklı saldırıya uğrayan Nasraoui, "Biraz daha iyiyim. Herkesin iyiliği için biraz daha sakin olmalıyız. Adaletin görevini yapacağını düşünmeliyiz ve kesinlikle yapacaktır. En önemli şey bu." ifadelerini kullandı.

Olay sırasında korktuğunu söyleyen Mounir Nasraoui, "Tabii ki her insan gibi korktum. Kendimi ölümle yaşam arasında gördüm." diye konuştu.

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