Yalçın Efe Basketbol Turnuvası'nda Türk Telekom birinci oldu

Yalçın Efe Basketbol Turnuvası'nda ev sahibi Türk Telekom birinci oldu.



Geçen yıl hayatını kaybeden Eski Basketbol İl Koordinatörü ve Türk Telekom'un eski idari koordinatörlerinden Yalçın Efe anısına ikincisi düzenlenen basketbol turnuvası tamamlandı.



İlk gün maçlarında Ayos Konyaspor, Beşiktaş Emlakjet'i 94-71 mağlup ederken, Türk Telekom ise Onvo Büyükçekmece maçından 81-63 üstün ayrıldı. Türk Telekom ve Ayos Konyaspor finale kalırken, Beşiktaş Emlakjet ve Onvo Büyükçekmece üçüncülük için eşleşti.



İkinci gün, Türk Telekom ile Ayos Konyaspor'un şampiyonuk maçını ev sahibi takım 87-66 kazandı. Türk Telekom'da Taylor ve Grant 14'er sayı kaydederken, Konyaspor'da Eddie 17 sayıyla oynadı.



Üçüncülük maçında ise Beşiktaş Emlakjet ile Onvo Büyükçekmece karşılaştı. Normal süresi 76-76 tamamlanan maçın uzatma bölümünde iyi oynayan Beşiktaş mücadeleden 94-85 galip ayrılarak turnuvada üçüncü oldu. Beşiktaş'ta Maccormack 22 sayıyla oynarken, Büyükçekmece'de Crawford 23 sayı kaydetti.



Turnuva sonunda katılan takımlara Yalçın Efe anısına katılım plaketi, Türk Telekom Basketbol Asbaşkanı Savtekin Şentürk tarafından Yalçın Efe'nin oğlu Ankara Spor Salonu Tesis Yöneticisi Erdem Efe ve katılım sağlayan spor kulüplerinin kaptanlarına takdim edildi.





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