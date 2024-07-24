Yabancı kuralı Beşiktaş'ı rahatlattı

Geçen sezon yaşanan hüsran sonrası yeni döneme iddialı bir ekip ile başlayıp şampiyonluk hedefini kovalamak isteyen Beşiktaş, transfere hızlı girip Paulista, Immobile ve Rafa Silva'yı kadrosuna katmıştı. Ancak takımdaki yabancı sayısı 19'a yükselince frene basan Siyah-beyazlılar, yerli isimlere yönelmişti.
TFF'de alınan son yabancı kararı, takımdan en az 8-9 oyuncuyu göndermesi gereken yönetimi biraz olsun rahatlattı. İlk etapta kampta yer almayan 4 yabancıyı gönderip yeni transferlerin yolunu açacak olan yönetim, danışmanlık görevini yürüten Brad Friedel'dan ayrılıklar konusunda haber bekliyor.
ARTIK 7 DEĞİL, 5 FAZLA OYUNCUSU VAR
Yeni kararda kadrodaki yabancı sayısı 12'den 14'e çıkarıldı ve bunun 11'i sahada değerlendirilebiliyor. Beşiktaş'ın şu an 5 yabancı fazlası var. Ante Rebic, Oxlade-Chamberlain, Francisco Montero ve Daniel Amartey, Slovenya kampında yer almamıştı. Bu dört isimle öncelikli olarak yollar ayrılacak.
Rebic dışındaki üç oyuncuya da teklifler var. Chamberlain'in İngiltere'den talipleri Southampton, Brentford, Fulham ve Sheffield United; Amartey'e Araplar teklif yapsa da gitmek istemedi, Ada'dan kulüp bakıyor; Montero ise Portekiz, İspanya ve İtalya'dan kulüplerle görüşüyor.
Siyah-beyazlılarda bu hafta ayrılık haberlerinin gelmesi bekleniyor.
İŞTE BEŞİKTAŞ'IN YABANCI OYUNCULARI:
1- Daniel Amartey
2- Vincent Aboubakar
3- Francisco Montero
4- Jean Onana
5- Arthur Masuaku
6- Jonas Svensson
7- Omar Colley
8- Gabriel Paulista
9- Gedson Fernandes
10- Al-Musrati
11- Ernest Muçi
12- Milot Rashica
13- Amir Hadziahmetovic
14- Ajdin Hasic
15- Rafa Silva
16- Ciro Immobile
17- Jackson Muleka
18- Ante Rebic
19- Oxlade-Chamberlain
TFF'de alınan son yabancı kararı, takımdan en az 8-9 oyuncuyu göndermesi gereken yönetimi biraz olsun rahatlattı. İlk etapta kampta yer almayan 4 yabancıyı gönderip yeni transferlerin yolunu açacak olan yönetim, danışmanlık görevini yürüten Brad Friedel'dan ayrılıklar konusunda haber bekliyor.
ARTIK 7 DEĞİL, 5 FAZLA OYUNCUSU VAR
Yeni kararda kadrodaki yabancı sayısı 12'den 14'e çıkarıldı ve bunun 11'i sahada değerlendirilebiliyor. Beşiktaş'ın şu an 5 yabancı fazlası var. Ante Rebic, Oxlade-Chamberlain, Francisco Montero ve Daniel Amartey, Slovenya kampında yer almamıştı. Bu dört isimle öncelikli olarak yollar ayrılacak.
Rebic dışındaki üç oyuncuya da teklifler var. Chamberlain'in İngiltere'den talipleri Southampton, Brentford, Fulham ve Sheffield United; Amartey'e Araplar teklif yapsa da gitmek istemedi, Ada'dan kulüp bakıyor; Montero ise Portekiz, İspanya ve İtalya'dan kulüplerle görüşüyor.
Siyah-beyazlılarda bu hafta ayrılık haberlerinin gelmesi bekleniyor.
İŞTE BEŞİKTAŞ'IN YABANCI OYUNCULARI:
1- Daniel Amartey
2- Vincent Aboubakar
3- Francisco Montero
4- Jean Onana
5- Arthur Masuaku
6- Jonas Svensson
7- Omar Colley
8- Gabriel Paulista
9- Gedson Fernandes
10- Al-Musrati
11- Ernest Muçi
12- Milot Rashica
13- Amir Hadziahmetovic
14- Ajdin Hasic
15- Rafa Silva
16- Ciro Immobile
17- Jackson Muleka
18- Ante Rebic
19- Oxlade-Chamberlain
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