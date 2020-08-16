Xherdan Shaqiri: 'Oynamamak sinirlendiriyor'

Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelen Liverpool'un İsviçreli yıldızı Xherdan Shaqiri, daha çok oynamak istediğini söyledi.



Takımına daha çok katkı vermek istediğini kaydeden 28 yaşındaki futbolcu, "İnsan oynamadığı zaman sinirleniyor. Ancak gelecek sezon bakıyorum ve takıma yardım etmek istiyorum. Umarım daha fazla forma şansı bulurum. Takım olarak birçok başarı kazanmak istiyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım ve maçları, kupaları kazanmamız için mücadele vereceğim" dedi.



28 yaşındaki oyuncu, 30 yıl sonra Şampiyon olan Liverpool'da geçen sezon 11 maça çıktı ve 1 gol attı.



