Xabi Alonso'dan Barcelonalı Araujo'ya destek!

Real Madrid teknik direktörü Xabi Alonso, psikolojik sorunlar nedeniyle futbola kısa bir ara verme kararı alan Barcelona savunmacısı Ronald Araujo'ya destek verdi.



Barcelona cephesinden daha önce yapılan açıklamada, Uruguaylı stoperin stres ve mental yorgunluk nedeniyle kulüpten süre istediği belirtilmişti. Araujo'nun psikolojik durumunun, Chelsea maçındaki kırmızı kartından da önce kötüleştiği ifade edilmişti.



"ONLAR İNSAN, MAKİNE DEĞİL"

Xabi Alonso, konu hakkında şöyle konuştu: