02 Aralık
Mus Spor-Konyaspor
1-4
02 Aralık
Keçiörengücü-Kayserispor
2-0UZS
02 Aralık
Rizespor-Pendikspor
6-1
02 Aralık
Sakaryaspor-Gençlerbirliği
0-5
02 Aralık
Fulham-M.City
0-122'
02 Aralık
Bournemouth-Everton
0-022'
02 Aralık
Newcastle-Tottenham
23:15
02 Aralık
Ajax-FC Groningen
2-0
03 Aralık
Gremio-Fluminense
03:30
02 Aralık
Juventus-Udinese
23:00
02 Aralık
Hertha Berlin-Kaiserslautern
6-1
02 Aralık
Mönchengladbach-St. Pauli
1-2
02 Aralık
RB Leipzig-Magdeburg
23:00
02 Aralık
B. Dortmund-Leverkusen
23:00

Xabi Alonso'dan Barcelonalı Araujo'ya destek!

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, psikolojik destek talep eden Barcelona savunmacısı Ronald Araujo'ya sahip çıkarak "Oyuncular insan, makine değil; böyle bir karar alması son derece mantıklı" dedi.

calendar 02 Aralık 2025 21:41
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Real Madrid teknik direktörü Xabi Alonso, psikolojik sorunlar nedeniyle futbola kısa bir ara verme kararı alan Barcelona savunmacısı Ronald Araujo'ya destek verdi.

Barcelona cephesinden daha önce yapılan açıklamada, Uruguaylı stoperin stres ve mental yorgunluk nedeniyle kulüpten süre istediği belirtilmişti. Araujo'nun psikolojik durumunun, Chelsea maçındaki kırmızı kartından da önce kötüleştiği ifade edilmişti.

"ONLAR İNSAN, MAKİNE DEĞİL"



Xabi Alonso, konu hakkında şöyle konuştu:

"Öncelikle oyuncuların duygularına ve ihtiyaçlarına saygı duymalıyız. Onlar insan, makine değil.Üzerlerinde çok büyük beklenti ve sorumluluk var. Eğer böyle bir karar alıyorsa ve bu ona iyi gelecekse, bana göre bu son derece mantıklı."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
