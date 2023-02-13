Wu Yibing, ATP turnuvası kazanan ilk Çinli tenisçi oldu

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) turnuvası Dallas Açık'ta şampiyonluğa ulaşan Wu Yibing, ATP turunda zafere ulaşan ilk Çinli tenisçi oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Wu Yibing, ATP turnuvası kazanan ilk Çinli tenisçi oldu
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13 Şubat 2023 13:27
Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) turnuvası Dallas Açık'ta şampiyonluğa ulaşan Wu Yibing, ATP turunda zafere ulaşan ilk Çinli tenisçi unvanını elde etti.

ABD'nin Teksas eyaletinde oynanan Dallas Açık Turnuvası'nda dünya sıralamasında 97. sırada yer alan 23 yaşındaki Çinli raket, 37 yaşındaki ABD'li John Isner'i 2-1 yenerek şampiyon oldu.

Bu zaferle erkekler dünya sıralamasında 58. sıraya yükselen Wu Yibing, tek erkeklerde ATP turnuvası kazanan ilk Çinli tenisçi oldu.

 

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