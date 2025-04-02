Wolverhampton'dan üst üste 2. galibiyet

İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Vitor Pereira yönetimindeki Wolverhampton, konuk ettiği West Ham'ı 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Wolverhampton'dan üst üste 2. galibiyet
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02 Nisan 2025 02:12
İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Vitor Pereira yönetimindeki Wolverhampton, West Ham'ı konuk etti. 

Molineux Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı. 

Wolverhampton'a galibiyeti getiren golü, 21. dakikada Jorgen Strand Larsen kaydetti. 

Bu sonuçla birlikte üst üste 2. galibiyetini alan Wolverhampton, puanını 29'a yükseltti. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan West Ham ise 34 puanda kaldı. 

Premier Lig'de bir sonraki hafta Wolverhampton, deplasmanda Ipswich Town ile karşılaşacak. West Ham ise Bournemouth'u konuk edecek. 

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