İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Vitor Pereira yönetimindeki Wolverhampton, West Ham'ı konuk etti.
Molineux Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı.
Wolverhampton'a galibiyeti getiren golü, 21. dakikada Jorgen Strand Larsen kaydetti.
Bu sonuçla birlikte üst üste 2. galibiyetini alan Wolverhampton, puanını 29'a yükseltti. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan West Ham ise 34 puanda kaldı.
Premier Lig'de bir sonraki hafta Wolverhampton, deplasmanda Ipswich Town ile karşılaşacak. West Ham ise Bournemouth'u konuk edecek.
Molineux Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı.
Wolverhampton'a galibiyeti getiren golü, 21. dakikada Jorgen Strand Larsen kaydetti.
Bu sonuçla birlikte üst üste 2. galibiyetini alan Wolverhampton, puanını 29'a yükseltti. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan West Ham ise 34 puanda kaldı.
Premier Lig'de bir sonraki hafta Wolverhampton, deplasmanda Ipswich Town ile karşılaşacak. West Ham ise Bournemouth'u konuk edecek.