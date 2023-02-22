Washington Wizards, guard Will Barton ile anlaşarak kendisini serbest bıraktı.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Barton'ın 1 Mart'tan önce bir takımla sözleşme imzalaması halinde playofflarda oynamaya hak kazanacağını söyledi.



Aralık ayından bu yana istikrarlı dakikalar almakta zorlanmış olan 11 yıllık NBA veteranı Barton, Wizards formasıyla bu sezon 40 maçta ortalama 19.6 dakika süre alarak 7.7 sayı, 2.8 ribaund ve 2.4 asist istatistikleri yakalamıştı.





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