Charlotte Hornets forveti Grant Williams'ın, Dallas Mavericks ile 54 milyon dolarlık sözleşme imzaladıktan sonra "formunu korumayı bıraktığı" bildirildi.



Mavericks'in, yaz aylarında kendisiyle dört yıllığı 53 milyon dolarlık sözleşme imzalayan Williams'ın bu gelişme sonrasında kondisyonunun olması gerektiği noktada olduğuna inanmadığı belirtildi.



ESPN'den Brian Windhorst'ün 'The Hoop Collective' isimli podcast'inde konuşan ESPN'den Tim MacMahon, Williams ve Mavs arasında işlerin hızlıca kötüye gitmesinin sebeplerine dair bazı bilgiler verdi:



"Grant Williams'ın insanları rahatsız etmesinin sebeplerinden birinin, geveze yapısı olduğunu söyleyebilirim. Eğer verimli bir oyuncuysanız bu acayip gıcık eden bir durumdur ve olmadığı zaman da daha sinir bozucu bir hale geliyor.



Ancak Grant Williams formda değildi ve iyi bir savunmacı da değil. Forma girdiğinde etkili bir savunmacı olabileceğini kanıtlamıştı, ancak Mavericks'in aldığı adam, o adam değildi."



Dallas'taki görev süresi yalnızca 47 maçın ardından sona ermiş olan Williams, Mavericks ekibi tarafından Seth Curry ve 2027 ilk tur draft hakkıyla birlikte Hornets'a PJ Washington ve iki adet ikinci tur draft hakkı karşılığında gönderilmişti.



