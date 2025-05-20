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Wiggins'in Heat'teki geleceği belirsizliğini koruyor

Miami Heat'in sezon ortasında kadrosuna kattığı Andrew Wiggins'in geleceği, hâlâ belirsizliğini sürdürüyor.

calendar 20 Mayıs 2025 13:18
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Wiggins'in Heat'teki geleceği belirsizliğini koruyor
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Miami Heat'in sezon ortasında kadrosuna kattığı Andrew Wiggins'in geleceği, hâlâ belirsizliğini sürdürüyor.

Tecrübeli forvet, takıma savunma ve deneyim katkısı sağlasa da, Heat'in playoff hedeflerinde belirleyici bir fark yaratamadı. The Sun Sentinel'dan Ira Winderman'a göre, Wiggins'in bu yaz bir takasla takımdan ayrılma ihtimali "yüzde 50" olarak değerlendiriliyor.

Wiggins'in 2025–26 sezonu için 28.2 milyon dolarlık garantili sözleşmesi bulunuyor. Bu kontrat, Heat'in yüksek profilli bir oyuncunun peşine düşmesi halinde takas paketlerinin önemli bir parçası olabilir. Ayrıca, Wiggins'in 2026–27 sezonu için 30.2 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu da mevcut.

11 yıllık NBA kariyerinde Warriors, Timberwolves ve son olarak Heat formaları giyen Wiggins; 766 normal sezon maçında 18.5 sayı, 4.5 ribaund ve 2.3 asist ortalamalarıyla oynadı. Kariyerinde 1 All-Star seçilme onuru bulunan Wiggins, Yılın Çaylağı ödülünü kazanmış ve 1 NBA şampiyonluğu elde etmişti.


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