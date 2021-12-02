Wieliczka, Lewa'yı dünyanın en iyi futbolcusu ilan edecek!

Polonya'nın Wieliczka kenti belediyesi, Ballon d'Or'u kazanamayan Robert Lewandowski'yi sembolik olarak dünyanın bir numaralı oyuncusu ilan edeceğini ve kendisi için hazırlanan "Tuz Topu" ödülünün bu yıl oyuncuya verileceğini açıkladı.



Wieliczka belediye meclis üyesi Kamil Jastrzebski, "Wieliczka sembolik olarak Lewandowski'yi dünyanın bir numaralı oyuncusu olarak tanıyacak. Fikrimi genişletmek için bir teklif de vardı. Bazı insanlar takımımızın kaptanına bir Tuz Topu vermek istiyor." açıklamasını yaptı.



Wieliczka belediye başkanı Artur Koziol ise, geçici olarak "Tuz Topu" olarak adlandırılan ödülün bu yıl Robert Lewandowski'ye verileceğini söyleyerek: "Kamil Jastrzebski proje üzerinde çalışıyor, detaylar birkaç gün içinde belli olacak. Proje ayrıca, Lewandowski'nin Kent Konseyi tarafından bir karar veya başka bir belge şeklinde dünyanın en iyi futbolcusu olarak sembolik anlamda tanınmasını da içeriyor." ifadelerini kullandı.



Daha önce belediye meclis üyesi Kamil Jastrzebski, "Ballon d'Or'da çok fazla adaletsizlik vardı ve Robert Lewandowski de bu adaletsizliğin kurbanlarından biri oldu. Bu nedenle Wieliczka'nın, sembolik olarak Lewa'nın dünyanın en iyi futbolcusu olduğunu ilan etmesini öneriyorum." açıklamasında bulunmuştu.





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