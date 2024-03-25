LA Clippers guardı Russell Westbrook'un bu hafta içinde kadroya dönmesinin beklendiği bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Westbrook'un bu gece Clippers'ın Indiana Pacers ile oynayacağı karşılaşmada erkenden dönebileceğini belirtti.



1 Mart'ta eli ameliyat gerektiren seviyede kırılmış olan ve o günden bu yana hiçbir maça çıkmayan 35 yaşındaki oyuncu, Clippers'ın 2023-24 sezonundaki ilk 58 maçın her birinde forma giymişti.



Her ne kadar Westbrook sezon başında ilk beş kadroda görev alsa da, koç Tyronn Lue'nun kendisi, Kawhi Leonard, Paul George ve James Harden'ın dakikalarını bölmeye çalışması sürecinde benche alınmıştı.



Russ, rotasyon değişikliğinden sonra maç başına sadece 21.0 dakikada 10.4 sayı, 4.7 ribaund ve 4.1 asist ortalamaları yakalayarak bu rolde oldukça başarılı olmuştu.





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