Westbrook, 1921 Tulsa katliamı hakkındaki belgeselin yapımcılığını üstlenecek

Houston Rockets süperstarı Russell Westbrook, 1921 Tulsa katliamı hakkında çıkacak belgesel serisinin yapımcılığını üstleniyor.



Westbrook, belgesel yapımcılığında elini deneyerek ufkunu genişletiyor. Yapım şirketi Blackfin tarafından onaylandığı üzere, Russ, Oklahoma eyaletinin Tulsa şehrinde 1921 yılında gerçekleşen ırk katliamı hakkında bir projeye öncülük edecek.



Westbrook'un belgeselinin, hala ABD tarihinin en kötü ırksal şiddeti olarak kabul edilen korkunç felaketin 100. yıldönümü civarında yayınlanması bekleniyor.



Russ, Hollywood Reporter tarafından aktarılan bir açıklamada, şu ifadeleri kullandı:



"O dönemde gerçekleşen vahşetin bugün hala geçerli olması üzücü. Bu ülkede Afroamerikalıların gömülü hikayelerini ortaya çıkarmamız önemlidir. İlerlemek için değişim yaratmak istiyorsak, onları şimdi her zamankinden daha fazla güçlendirmeliyiz."



Yönetmen Stanley Nelson'ın "Terror in Tulsa: The Rise and Fall of Black Wall Street" başlıklı projeyi yöneteceği bildiriliyor.



Trajedi, beyaz sakinlerin çetelerinin, siyah sakinlere ve işlerine şiddetle saldırdığı Tulsa'daki Greenwood Bölgesinde gerçekleşmişti. Sonrasında yaklaşık 800 kişi hastanelere alınmış, yaklaşık 6.000 Afroamerikalının ise, birkaç gün boyunca büyük tesislerde hapsedildiği bildirilmişti.



Tulsa, Westbrook'un 11 sezon Oklahoma City'den sadece iki saat uzaklıkta.