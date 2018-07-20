West Ham'dan Vida için 22 milyon euroluk resmi teklif

"PEPE TEK KALDI GİBİ..."

performansıyla sivrilenkonusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor., Hırvat stoper için son olarakresmi teklifi gördü.haberine göre, Teklifin sahibi ise Premier Lig ekiplerinden. Ancak başkan, İngiliz ekibinin fiyatı artırması için pazarlıklarını sürdürüyor.Hırvat yıldız konusundaörneği verenifadelerine yer vermiştiDeneyimli taktisyen açıklamasında,dedi.