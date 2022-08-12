West Ham, Szalai'den vazgeçti!

Attila Szalai için Fenerbahçe'nin istediği rakamlara çıkamayan West Ham United, rotasını İtalya'ya çevirdi.Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; West Ham United, Spezia forması giyen 2000 doğumlu sol ayaklı stoper Jakub Kiwior için 12 milyon euro'luk bir teklif sundu. AC Milan'ın da ilgilendiği bu oyuncu için Spezia, Dünya Kupası sonrasını bekleme niyetinde ancak West Ham ise transferin hemen bitirilmesini istedi.Spezia, Sloven takımı MSK Zilina'dan 2.2 milyon euro bonservisle geçen yaz aldığı oyuncusu için Milan'a da teklifi iletip rakamı yükseltme hedefiyle hareket ediyor.Polonya Milli Takımı'nın da formasını giyen Kiwior, Tychy altyapısından Belçika'da Anderlecht altyapısına transfer oldu. Ocak 2019'da Slovenya'dan Zeleziarne Podbrezova'ya 10 bin euro bonservisle geçen genç stoper, Ağustos 2019'da ise 250 bin euro bedelle Zilina'ya imza atmıştı.Spezia ile Haziran 2025'e kadar sözleşmesi olan Kiwior, İtalya Serie A'da geçen sezon gösterdiği performansla geleceği en parlak stoperler arasında gösterilmişti.