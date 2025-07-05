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05 Temmuz
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West Ham, kalecisini Parma'da buldu

Kalecisi Lukasz Fabianski ile yollarını ayıran West Ham, Parma'nın genç kalecisi Zion Suzuki için transfer görüşmelerine başladı.

calendar 05 Temmuz 2025 22:56
Fotoğraf: parmacalcio1913.com
West Ham, kalecisini Parma'da buldu
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Bu yaz Lukasz Fabianski ile yolların ayrılmasından sonra West Ham kaleci arayışını sürdürüyordu.

İngiliz ekibi, bu arayışın sonunda hedefini, Parma'nın genç Japon kalecisi Zion Suzuki'ye çevirdi

TEAMtalk'un haberine göre West Ham United, 22 yaşındaki bonservisi Parma'da olan Japon kaleci Zion Suzuki'yle ilgileniyor.

Henüz oyuncu ile anlaşma sağlanmamış olsa da West Ham cephesi transfere umutlu bakıyor.

İNGİLTERE'DEN BAŞKA TALİPLERİ DE VAR

22 Yaşındaki Japon kaleci ile İngiltere'den Leeds United ve Manchester United'ın da ilgilendiği konuşuluyor.

GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI

Suzuki, geçtiğimiz sezon Parma ile 31 maça çıktı ve 6 maçta kalesini gole kapattı.
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