Henüz oyuncu ile anlaşma sağlanmamış olsa da West Ham cephesi transfere umutlu bakıyor.



İNGİLTERE'DEN BAŞKA TALİPLERİ DE VAR



22 Yaşındaki Japon kaleci ile İngiltere'den Leeds United ve Manchester United'ın da ilgilendiği konuşuluyor.



GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI



Suzuki, geçtiğimiz sezon Parma ile 31 maça çıktı ve 6 maçta kalesini gole kapattı.

Bu yaz Lukasz Fabianski ile yolların ayrılmasından sonra West Ham kaleci arayışını sürdürüyordu.İngiliz ekibi, bu arayışın sonunda hedefini, Parma'nın genç Japon kalecisi Zion Suzuki'ye çevirdiTEAMtalk'un haberine göre West Ham United, 22 yaşındaki bonservisi Parma'da olan Japon kaleci Zion Suzuki'yle ilgileniyor.