Wesley Sneijder: "Ömer Bayram bir daha oynayamaz"

Hollanda'da yorumculuk yapan Wesley Sneijder, Galatasaray'ın yeni transferi Van Aanholt ve Ömer Bayram için konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Wesley Sneijder: 'Ömer Bayram bir daha oynayamaz'
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29 Temmuz 2021 00:34
Galatasaray'ın PSV Eindhoven'a 2-1 yenilerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ön elemede veda ettiği mücadelenin ardından Hollanda'da yorumculuk yapan Wesley Sneijder, Ömer Bayram ve Van Aanholt için konuştu.

Van Aanholt transferinde iki tarafın da kazandığını belirten Sneijder, "Galatasaray'a transferi Van Aanholt için iyi. Aynı zaman da Galatasaray için de iyi ibr transfer. Problemlerin bazıları o pozisyondan kaynaklanıyor. Bence Galatasaray için iyi bir takviye." ifadelerini kullandı.

Ömer Bayram'ın bir daha oynamasını zor gördüğünü kaydeden Galatasaray'ın eski oyuncusu, "Ömer Bayram 2. yarı boyunca ıslıklandı. Onu tekrar sahada göreceğimizi sanmıyorum. Takımdan ayrılır mı bilmiyorum ama hemen oyundan alındı. Van Aanholt ilk tercih olacaktır, sol bekte 2. tercih olabilir. Van Aanholt'un bu takımda oynamak için yeterli kalitesi var. Tecrübesi var, Hollanda Milli Takımı'nda oynuyor ve Galatasaray'a çok mutlu olacak." dedi.




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