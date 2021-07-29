Wesley Sneijder: 'Ömer Bayram bir daha oynayamaz'

Galatasaray'ın PSV Eindhoven'a 2-1 yenilerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ön elemede veda ettiği mücadelenin ardından Hollanda'da yorumculuk yapan Wesley Sneijder, Ömer Bayram ve Van Aanholt için konuştu.Van Aanholt transferinde iki tarafın da kazandığını belirten Sneijder, "." ifadelerini kullandı.Ömer Bayram'ın bir daha oynamasını zor gördüğünü kaydeden Galatasaray'ın eski oyuncusu, "." dedi.